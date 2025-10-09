Piombino | Metinvest svolta siderurgica | dal 3 ottobre via ai colloqui con i lavoratori inattivi di Jsw

Livornotoday.it | 9 ott 2025

A partire dal prossimo 3 novembre Metinvest, che si appresta a realizzare a Piombino un innovativo impianto green per la produzione dell’acciaio, contribuendo in maniera determinante al rilancio del polo siderurgico, potrà iniziare i colloqui con i lavoratori inattivi di Jsw. È quanto emerso da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

