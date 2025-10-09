Pinocchio in versione funky e la musica di un violoncello Due show per celebrare la birra
Due spettacoli a cavallo fra teatro e musica per far parlare i legni. Due appuntamenti in cui saranno in scena una versione funky di Pinocchio e un violoncello, per accompagnare verso una giornata tutta dedicata alle birre che in legno maturano. Prenderà il via domani a Carate il pre-festival che condurrà per mano fino alla Caution Barrication Fest organizzata, sotto il titolo “I legni parlano!“, dal Birrificio Menaresta, uno dei primi birrifici artigianali brianzoli, il cui nome si rifà a quello della sorgente del fiume Lambro. Gli eventi cominceranno oggi alle 19.30 nella Bottaia del birrificio, in piazza Risorgimento, con lo spettacolo “Pinocchio Readymade“, con l’attore Antonello Cassinotti della compagnia delleAli Teatro affiancato dal pianista Alberto Forino: sarà una “versione funky“ del più famoso legno che parla al mondo, quello nato dalla fantasia di Collodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: pinocchio - versione
Pinocchio, c’è una versione del libro che vale 30.000 euro: ecco qual è
Ecco le Lacrime delle Eliadi in versione rovigoracconta kids!!!! Biscotti in formato ridotto,vestite da pinocchio!!!! Oggi e domani aperto tutto il giorno!!!! - facebook.com Vai su Facebook
The Kolors live a Pinocchio con ‘Frida’ versione ‘giocattoli della musica’ - I The Kolors cantano live a Pinocchio il loro brano di Sanremo “Frida“, versione ‘giocattoli della musica’, come è stata definita da La Pina. Secondo deejay.it
Il Pinocchio di Edoardo Leo parla tutti i dialetti d'Italia. E La musica è dello sceneggiato del '72 - Parco della Musica venerdì 16 febbraio l'attore dà una sua versione del capolavoro ... Secondo rainews.it