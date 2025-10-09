pinocchio in versione funky e la musica di un violoncello due show per celebrare la birra

Due spettacoli a cavallo fra teatro e musica per far parlare i legni. Due appuntamenti in cui saranno in scena una versione funky di Pinocchio e un violoncello, per accompagnare verso una giornata tutta dedicata alle birre che in legno maturano. Prenderà il via domani a Carate il pre-festival che condurrà per mano fino alla Caution Barrication Fest organizzata, sotto il titolo “I legni parlano!“, dal Birrificio Menaresta, uno dei primi birrifici artigianali brianzoli, il cui nome si rifà a quello della sorgente del fiume Lambro. Gli eventi cominceranno oggi alle 19.30 nella Bottaia del birrificio, in piazza Risorgimento, con lo spettacolo “Pinocchio Readymade“, con l’attore Antonello Cassinotti della compagnia delleAli Teatro affiancato dal pianista Alberto Forino: sarà una “versione funky“ del più famoso legno che parla al mondo, quello nato dalla fantasia di Collodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

