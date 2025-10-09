Pink Ball ecco tutto quello che sappiamo sull' evento che riempirà di glamour il British Museum

Vanityfair.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 ottobre debutterà un'iniziativa che vuole celebrare Londra come capitale culturale, rispolverandone la coolness. Conosciamo già il dress code ispirato all'India e i membri del comitato organizzatore tra cui spiccano i nomi di Miuccia Prada, Naomi Campbell e Manolo Blahnik. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

