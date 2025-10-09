Pink Ball ecco tutto quello che sappiamo sull' evento che riempirà di glamour il British Museum
Il 18 ottobre debutterà un'iniziativa che vuole celebrare Londra come capitale culturale, rispolverandone la coolness. Conosciamo già il dress code ispirato all'India e i membri del comitato organizzatore tra cui spiccano i nomi di Miuccia Prada, Naomi Campbell e Manolo Blahnik. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: pink - ball
Sfumature pink bubble - facebook.com Vai su Facebook
«Pink Ball», ecco tutto quello che sappiamo sull'evento che riempirà di glamour il British Museum - Il 18 ottobre debutterà un'iniziativa che vuole celebrare Londra come capitale culturale, rispolverandone la coolness. vanityfair.it scrive