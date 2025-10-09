Pinacoteca aderisce a FAMU 2025Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo | le iniziative

Baritoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre, alle ore 10:30, la Pinacoteca propone “Caccia all’opera – Ritratto di famiglia”, una visita guidata pensata per le famiglie, a cura dell’Associazione mamamma. Il percorso si snoderà tra alcune opere selezionate che raccontano legami familiari, relazioni affettive e storie. 🔗 Leggi su Baritoday.it

