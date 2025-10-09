Pilato e Tarantino sospese dalla Federnuoto dopo il furto in aeroporto | quando torneranno in vasca

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese dalla Federazione per via della vicenda relativa all'inchiesta sul furto all'aeroporto di Singapore. Stop di 90 giorni per le due nuotatrici azzurre, che non parteciperanno agli Europei in vasca corta in Polonia dal 2 al 7 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali. Lo ha deciso la procura della Federnuoto per il caso del furto all'aeroporto di Singapore.

