Pilato e Tarantino sospese 90 giorni | niente Europei in vasca corta

La Federnuoto ha sospeso per 90 giorni Benedetta Pilato e Chiara Tarantino dopo il caso del furto all’aeroporto di Singapore. La sospensione scatterà dal 9 ottobre e le due nuotatrici non potranno partecipare ad alcuna attività sociale o federali. Dopo il caso del 14 agosto, è partita un’inchiesta federale conclusa con l’accoglimento della richiesta di patteggiamento presentata dalle due atlete. Pilato e Tarantino non ci saranno agli Europei in vasca corta in Polonia, in programma dal 2 al 7 dicembre. La pena, spiega Gazzetta.it, tiene conto dell’atteggiamento collaborativo delle due atlete, che hanno ammesso le proprie responsabilità. 🔗 Leggi su Lettera43.it
