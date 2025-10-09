Pilato e Tarantino la stupidata a Singapore costa alle azzurre 90 giorni di sospensione e niente Europei in Polonia

La Procura della Federnuoto ha stabilito la sospensione per novanta giorni di Benedetta Pilato e Chiara Tarantino dalle attività sociali e federali. Il provvedimento, che decorre da oggi, arriva a conclusione dell’inchiesta interna avviata dopo l’episodio avvenuto all’aeroporto di Singapore lo scorso 14 agosto. La sanzione recepisce la proposta avanzata dalla Procura Federale, avallata anche dal Procuratore Generale del Coni, e accoglie la richiesta di patteggiamento presentata da entrambe le atlete. Una formula che consente di evitare deferimenti e processi sportivi, riducendo la pena rispetto ai termini massimi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Pilato e Tarantino la “stupidata” a Singapore costa alle azzurre 90 giorni di sospensione e niente Europei in Polonia

In questa notizia si parla di: pilato - tarantino

Pilato e Tarantino fermate per furto all'aeroporto di Singapore. Libere dopo l'intervento di Tajani

Pilato e Tarantino fermate per furto all'aeroporto di Singapore. Le due nuotatrici azzurre libere dopo l'intervento della Farnesina

Singapore, le nuotatrici Pilato e Tarantino fermate in aeroporto per un presunto furto. Interviene la Farnesina

#Nuoto, Benedetta #Pilato e Chiara #Tarantino sospese per 90 giorni. Le due azzurre patteggiano per il caso del furto a Singapore - facebook.com Vai su Facebook

#Nuoto, Benedetta #Pilato e Chiara #Tarantino sospese per 90 giorni. Le due azzurre patteggiano per il caso del furto a Singapore - X Vai su X

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese dopo il furto a Singapore: il comunicato della Federnuoto - Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese: salta la partecipazione agli Europei in vasca corta in Polonia, si chiude il caso del furto a Singapore. Segnala notizie.it

Sono state sospese per 90 giorni le nuotatrici Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, accusate di furto all’aeroporto di Singapore - La Federazione Italiana Nuoto (FIN) ha sospeso per 90 giorni le nuotatrici italiane Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, che ad agosto erano state fermate dalla polizia e accusate di furto mentre si t ... Da ilpost.it