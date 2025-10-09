Pif gira un film nella sua Palermo scattano limitazioni e divieti di sosta

Si chiama “.che Dio perdona a tutti”, il nuovo film di Pif - tratto dall'omonimo romanzo dell'artista palermitano - prodotto dalla Kavac. Sono diverse le zone del capoluogo siciliano dove saranno impegnati attori e troupe per i ciak. Dopo avere girato in centro città, le riprese si spostano nella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

