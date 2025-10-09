Pietas | mostra collettiva all’Aurum

Dal 13 al 22 ottobre 2025, allAurum si terrà la mostra-evento “Pietas”, un progetto collettivo che trasforma l’arte in strumento di denuncia e riflessione sui temi più drammatici del nostro tempo: guerre, genocidi, stermini e violenze perpetrate dall’uomo in nome della religione, del potere e di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

