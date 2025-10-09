Picus Juventus ufficiale la nuova partnership | il comunicato del club bianconero con tutti i dettagli – FOTO

Picus Juventus, il club bianconero, con un comunicato, ha ufficializzato la nuova partnership: ecco tutti i dettagli. La Juventus continua il suo percorso di innovazione e rafforzamento strutturale annunciando una nuova prestigiosa partnership. Il club bianconero ha ufficializzato un accordo di due anni con Picus Security, azienda leader a livello mondiale nel settore della sicurezza informatica, che assume il ruolo di Official Exposure Validation Partner. Questa collaborazione nasce per consolidare e potenziare le difese digitali della società, proteggendone l’infrastruttura e i dati sensibili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

