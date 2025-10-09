Picus Juventus ufficiale la nuova partnership | il comunicato del club bianconero con tutti i dettagli – FOTO
Picus Juventus, il club bianconero, con un comunicato, ha ufficializzato la nuova partnership: ecco tutti i dettagli. La Juventus continua il suo percorso di innovazione e rafforzamento strutturale annunciando una nuova prestigiosa partnership. Il club bianconero ha ufficializzato un accordo di due anni con Picus Security, azienda leader a livello mondiale nel settore della sicurezza informatica, che assume il ruolo di Official Exposure Validation Partner. Questa collaborazione nasce per consolidare e potenziare le difese digitali della società, proteggendone l’infrastruttura e i dati sensibili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: picus - juventus
Juve, ufficiale la nuova partnership: “Esperienza unica nel suo genere” - La Juventus ufficializza una nuova collaborazione strategica con Football Exchange, piattaforma innovativa che fonde tecnologia e passione calcistica in una modalità di gioco del tutto originale. Si legge su tuttosport.com
Juventus, ufficiale l’arrivo di Zhegrova: il comunicato - L’esterno kosovaro classe ’99 arriva dopo 4 stagioni trascorse in Francia, al Lille. Scrive gianlucadimarzio.com