Lucca, 9 ottobre 2025 – Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri della Stazione di Piegaio insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca, hanno arrestato in flagranza un 53enne italiano, per maltrattamenti contro familiari eo conviventi e resistenza a pubblico ufficiale. Alle 3.30 di domenica, su disposizione della Centrale operativa di Cortile degli Svizzeri sono intervenuti in un’abitazione sita nella frazione Mutigliano, dove era stata segnalata un’accesa lite in famiglia. Giunti sul posto, hanno trovato il 53enne in grave stato di alterazione psicofisica, che inveiva contro la moglie e i figli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Picchiava moglie e figli, fermato dentro casa aggredisce anche i carabinieri

MALTRATTA MOGLIE DAVANTI A FIGLI,FINISCE IN CARCERE - Un caso di maltrattamento in famiglia, ancora una volta scoperto dai Carabinieri in provincia di Padova. Questa volta il marito picchiava la moglie davanti ai figli minori.

Picchia la figlia fino a mandarla in ospedale: lite sfocia in violenza domestica - Pietrasanta (LU), 25 settembre 2025 – Una lite in famiglia si è trasformata in violenza e ha portato all'arresto di un uomo di 60 anni, italiano e pregiudicato, fermato in flagranza dagli agenti della ...