Picchia i genitori in casa aggressione choc | padre e madre ricoverati in prognosi riservata

Pisa, 9 ottobre 2025 – Entrambi sono adesso in condizioni gravi ricoverati in ospedale, in prognosi riservata. Ieri mattina, il figlio, un uomo di una 40ina di anni, si è scagliato su entrambi picchiandoli con violenza al volto e non solo. Prima il padre, mentre la mamma era assente per un breve tempo, poi quando è rientrata e ha visto la scena, anche la donna. Una scena terribile, vissuta non solo dai protagonisti, ma anche da chi ha soccorso la famiglia. Un episodio delicato e doloroso che ha lasciato in tanti senza parole. È successo in casa, nel territorio di San Giuliano Terme, intorno alle 11. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Picchia i genitori in casa, aggressione choc: padre e madre ricoverati in prognosi riservata

In questa notizia si parla di: picchia - genitori

Dà in escandescenza e picchia i genitori: salvati da forze dell'ordine e 118

Ercolano, notte di terrore in famiglia: 33enne sotto effetto di cocaina picchia i genitori

Afragola, picchia e minaccia i genitori per soldi: 32enne arrestato in casa

Lecce, picchia e minaccia i genitori. Poi distrugge casa: minorenne arrestato finisce in carcere a Bari - X Vai su X

Picchia e minaccia di morte gli anziani genitori, arrestato 43enne a Catania. - facebook.com Vai su Facebook

Picchia i genitori in casa, aggressione choc: padre e madre ricoverati in prognosi riservata - L’intervento delle Volanti prima e della squadra mobile poi che ha arrestato l’uomo ... Riporta msn.com

Lecce, minore arrestato per violenze contro i genitori: «Li picchiava e distruggeva casa» - Le indagini dei Carabinieri hanno documentato con video e foto i maltrattamenti e i danneggiamenti in famiglia ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it