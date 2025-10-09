Picchia i genitori al culmine di una lite | arrestato

Pisatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lite domestica degenerata: è quanto sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 8 ottobre, in un condominio nell'hinterland di San Giuliano Terme. Un uomo di circa 40 anni avrebbe aggredito in casa il padre e successivamente la madre, appena rientrata nell’appartamento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: picchia - genitori

Dà in escandescenza e picchia i genitori: salvati da forze dell'ordine e 118

Ercolano, notte di terrore in famiglia: 33enne sotto effetto di cocaina picchia i genitori

Afragola, picchia e minaccia i genitori per soldi: 32enne arrestato in casa

Cerca Video su questo argomento: Picchia Genitori Culmine Lite