Piazze devastate vaffa al ministro Ecco la resistenza targata pro Pal

Laverita.info | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Siena gli insulti alla Bernini diventano un caso: tocca al rettore decidere se denunciare o meno gli studenti. Ieri ancora cortei e tensioni nelle città: a Roma gli slogan «Israele terrorista» e «Giorgia Meloni vattene». 🔗 Leggi su Laverita.info

