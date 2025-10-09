Piazzapulita il piano di pace a Gaza al centro del talk
Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 9 ottobre, con un nuovo appuntamento con Piazzapulita, il talk show dedicato all’ attualità, in onda in prima serata alle 21:15 su La7. Anticipazioni e ospiti del 9 ottobre 2025. Nel nuovo appuntamento è attesa in studio la testimonianza di Emanuela Pala, reduce dalla detenzione in Israele insieme agli attivisti della Flotilla. La giornalista ripercorrerà quei momenti, in cui si è trovata senza acqua, derisa e trattata come un animale. Nel corso della serata, inoltre, spazio all’ analisi delle trattative per la pace a Gaza, al racconto delle piazze che si riempiono e a una nuova inchiesta sugli scambi di armi tra Italia e Israele. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Daniel Levy, ex negoziatore nei processi di pace israelo-palestinesi e analista politico, spiega ad Anna Airoldi perché il piano per Gaza promosso da Trump e sostenuto da Blair non rappresenti una vera prospettiva di pace.
Tomaso Molinari sul piano di pace per Gaza: "La cosa più clamorosa è che venga negoziato con l'autore di un genocidio ancora in corso, chi avrebbe trattato con Hitler la fine della Shoah?".
Gaza: i punti della prima fase dell'accordo di pace - La prima fase del piano per la pace a Gaza, su cui nella notte è stato raggiunto l'accordo tra Israele e Hamas a Sharm el Sheik, prevede il cessate il fuoco immediato, con un ritiro graduale dell'Idf