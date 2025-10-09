piazzapulita il piano di pace a gaza al centro del talk

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 9 ottobre, con un nuovo appuntamento con Piazzapulita, il talk show dedicato all’ attualità, in onda in prima serata alle 21:15 su La7. Anticipazioni e ospiti del 9 ottobre 2025. Nel nuovo appuntamento è attesa in studio la testimonianza di Emanuela Pala, reduce dalla detenzione in Israele insieme agli attivisti della Flotilla. La giornalista ripercorrerà quei momenti, in cui si è trovata senza acqua, derisa e trattata come un animale. Nel corso della serata, inoltre, spazio all’ analisi delle trattative per la pace a Gaza, al racconto delle piazze che si riempiono e a una nuova inchiesta sugli scambi di armi tra Italia e Israele. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

