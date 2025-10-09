Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 9 ottobre 2025. Questa sera, giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 9 ottobre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi. Senza acqua, senza bagni, derisi e trattati come animali: a Piazzapulita la testimonianza di Emanuela Pala, reduce dalla detenzione in Israele con gli attivisti della Flotilla. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 9 ottobre 2025