Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 9 ottobre 2025

Tpi.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 9 ottobre 2025. Questa sera, giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 9 ottobre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi. Senza acqua, senza bagni, derisi e trattati come animali: a Piazzapulita la testimonianza di Emanuela Pala, reduce dalla detenzione in Israele con gli attivisti della Flotilla. 🔗 Leggi su Tpi.it

piazzapulita anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 9 ottobre 2025

© Tpi.it - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 9 ottobre 2025

In questa notizia si parla di: piazzapulita - anticipazioni

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 11 settembre 2025

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 11 settembre 2025

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 18 settembre 2025

piazzapulita anticipazioni ospiti puntataPiazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 9 ottobre 2025 - Questa sera, giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. Da tpi.it

piazzapulita anticipazioni ospiti puntataPiazzapulita: anticipazioni e ospiti 9 ottobre 2025 - Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, m ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Piazzapulita Anticipazioni Ospiti Puntata