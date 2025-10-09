GROSSETO "Era il 2013 quando l’allora consigliere comunale di opposizione, Fabrizio Rossi, contestò – seppur in modo molto più flebile rispetto al sottoscritto – la scelta del Comune di Grosseto di cedere una consistente porzione della piazza della stazione ad Acquedotto del Fiora (AdF)". Così il consigliere comunale Giacomo Gori interviene sulla riqualificazione di piazza della Stazione. "Oggi, quel consigliere è assessore all’Urbanistica di Grosseto, al governo della città da quasi dieci anni e anche parlamentare della Repubblica. Si mostra eccessivamente trionfante, in selfie e video con il gruppo ’fotogenico’ della maggioranza, a presentare un progetto di riqualificazione che è un vero e proprio insulto alla città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza della Stazione, le critiche: "Riqualificazione che è un insulto"