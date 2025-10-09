Piazza della Concordia pistola a mare | indagini polizia

Anteprima24.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato l’allarme lanciato da un  sub a consentire nella tarda mattinata di oggi il ritrovamento di un’arma sul fondale dello specchio di acqua di mare che si trova proprio di fronte a Piazza della Concordia. La pistola si presenta con segni di corrosione: per questo la polizia scientifica che ha effettuato i primi rilievi esclude che possa trattarsi dell’arma utilizzata due giorni fa per esplodere un colpo contro la saracinesca di un’attività in via Ricci a Pastena.    L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

piazza della concordia pistola a mare indagini polizia

© Anteprima24.it - Piazza della Concordia, pistola a mare: indagini polizia

In questa notizia si parla di: piazza - concordia

Ex Solarium di Piazza della Concordia: salta l'affidamento ai privati

Cerca Video su questo argomento: Piazza Concordia Pistola Mare