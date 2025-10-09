Piazza Cittadella e parcheggi il giudice sospende la risoluzione del contratto

Il 13 ottobre non ci sarà alcun passaggio di gestione dei parcheggi a pagamento tra il concessionario e il Comune. Maddalena Ghisoldi, giudice del Tribunale di Piacenza, sezione Civile, ha sospeso per il momento la risoluzione contrattuale tra l'ente - che l'ha presentata pochi giorni fa - e la.

