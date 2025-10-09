Piano Trump | Hamas e Israele firmano Due anni dopo gli ostaggi tornano e a Gaza si smette di morire

Sabato, secondo The Times of Israel. Forse domenica, secondo la Cnn. Ma il dato fondamentale è che gli ostaggi israeliani prigionieri nella Striscia di Gaza dal giorno in cui, due anni fa, i terroristi di Hamas uccisero altri 1.200 israeliani, stanno per tornare in libertà. Erano 251 il 7 ottobre del 2023: 148 sono tornati vivi a casa grazie ai diversi scambi (ostaggi per detenuti) realizzati nel frattempo; ne restano 48, dei quali solo una ventina ancora vivi. Nello stesso tempo le truppe israeliane si ritireranno da gran parte della Striscia, anche se non dal Sud, dalla zona del valico con l’Egitto di Rafah, da dove in seguito dovrebbero ricominciare ad affluire gli aiuti per la popolazione gazawi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Piano Trump: Hamas e Israele firmano. Due anni dopo, gli ostaggi tornano e a Gaza si smette di morire

