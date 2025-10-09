Piano industriale Irca | incontro tra sindacati e Tamajo

Le Segreterie Regionali di FABI, FIRST-CISL, UILCA-UIL e UGI- CREDITO rendono noto l'esito dell'incontro strategico tenutosi ieri con l'Onorevole Edy Tamajo, Assessore Regionale alle Attività Produttive, e i Vertici di IRCA (CRIASIRCAC). L'incontro ha confermato la volontà politica di procedere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

