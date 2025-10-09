Piano di pace per Gaza Trump telefona a familiari di ostaggi israeliani | Saranno a casa lunedì 13 i parenti | Dio ti benedica - VIDEO

I familiari degli ostaggi si sono riuniti al telefono insieme al segretario del Commercio Usa Howard Lutnick per ringraziare Trump degli sforzi per un accordo di "pace". "Grazie! Ce l'hai fatta! È incredibile!" urlano i parenti poco prima che il tycoon prometta il ritorno dei prigionieri entro il pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Piano di pace" per Gaza, Trump telefona a familiari di ostaggi israeliani: "Saranno a casa lunedì 13", i parenti: "Dio ti benedica" - VIDEO

