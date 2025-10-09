Piano di pace per Gaza Trump telefona a familiari di ostaggi israeliani | Saranno a casa lunedì 13 i parenti | Dio ti benedica - VIDEO
I familiari degli ostaggi si sono riuniti al telefono insieme al segretario del Commercio Usa Howard Lutnick per ringraziare Trump degli sforzi per un accordo di "pace". "Grazie! Ce l'hai fatta! È incredibile!" urlano i parenti poco prima che il tycoon prometta il ritorno dei prigionieri entro il pr.
Hamas dice sì al piano di Trump, il Presidente Usa: "Siamo davvero vicini alla pace" – Il video
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
Piano con la pace di Ferragosto. Trump e Putin si incontrano in Alaska venerdì prossimo
Piano pace per #Gaza, #Tajani: pronti a invio militari per ricostruzione
La prima fase del piano di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe essere finalizzata prima di venerdì, a condizione che l'attuale tono ottimistico che circonda i negoziati a Sharm el-Sheikh continui. Israele e Hamas si sono scamb
Trump: "Raggiunto l'accordo di pace per Gaza tra Israele e Hamas". Tel Aviv frena i media arabi: "Cessate il fuoco solo dopo approvazione del governo" - Ma Idf spara per impedire che i palestinesi tornino a Nord.
Piano pace per Gaza, Meloni: desidero ringraziare il presidente Trump - La premier commenta con una nota l'accettazione da parte di Hamas del piano stilato dal presidente Usa: "L'accordo raggiunto in Egitto per l'applicazione della prima fase del Piano di pace del Preside ...