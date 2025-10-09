Piano di pace per Gaza Tajani | Pronti a invio militari per una forza internazionale che possa unificare Striscia e Cisgiordania - VIDEO

Il ministro degli Esteri: "L'Italia è pronta a fare la sua parte sia per la ricostruzione, sia per gli aiuti umanitari, sia per la formazione della futura classe dirigente palestinese" Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'accordo sul "piano d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Piano di pace" per Gaza, Tajani: "Pronti a invio militari per una forza internazionale che possa unificare Striscia e Cisgiordania" - VIDEO

In questa notizia si parla di: piano - pace

Hamas dice sì al piano di Trump, il Presidente Usa: "Siamo davvero vicini alla pace" – Il video

Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video

Piano con la pace di Ferragosto. Trump e Putin si incontrano in Alaska venerdì prossimo

Dal Medio Oriente arrivano ottime notizie:la pace è vicina.L’Italia,che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco,per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza.Pro - X Vai su X

La prima fase del piano di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe essere finalizzata prima di venerdì, a condizione che l'attuale tono ottimistico che circonda i negoziati a Sharm el-Sheikh continui. Israele e Hamas si sono scamb - facebook.com Vai su Facebook

Accordo Gaza, Trump: «Usa coinvolti nel mantenimento della pace». Tajani: «Pace vicina. Pronti a fare la nostra parte anche con invio di militari» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... Secondo ilmattino.it

Accordo per Gaza, Meloni: "Italia pronta a contribuire a stabilizzazione" - " L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del piano di pace del presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di ... Segnala adnkronos.com