Piano di pace per Gaza festeggiamenti dei palestinesi in strada a Khan Younis dopo l' accordo | Momento storico - VIDEO

Balli, canti e cori per quello che per una popolazione allo stremo dopo due anni di genocidio sembra la fine di un incubo Festeggiamenti dei palestinesi in seguito all'accordo raggiunto sul "piano di pace" di Trump per Gaza. Un piano che prevede due punti chiave che sono il rilascio degli ost. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Piano di pace" per Gaza, festeggiamenti dei palestinesi in strada a Khan Younis dopo l'accordo: "Momento storico" - VIDEO

