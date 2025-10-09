Piano di pace Hamas-Israele accettato abbracci e strette di mano tra mediatori Qatar Egitto e Turchia dopo raggiungimento accordo – VIDEO
Il primo ministro del Qatar Mohammed al-Thani è stato fotografato mentre stringe la mano al maggiore generale israeliano in congedo Nitzan Alon, capo dell'amministrazione per gli ostaggi, nella sala delle trattative di Sharm el-Sheikh Abbracci, sorrisi e strette di mano tra i mediatori: la di.
Hamas dice sì al piano di Trump, il Presidente Usa: "Siamo davvero vicini alla pace" – Il video
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
Piano con la pace di Ferragosto. Trump e Putin si incontrano in Alaska venerdì prossimo
La prima fase del piano di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe essere finalizzata prima di venerdì, a condizione che l'attuale tono ottimistico che circonda i negoziati a Sharm el-Sheikh continui. Israele e Hamas si sono scamb
Gaza e il piano di pace di Trump, cosa succede oggi e possibile fine prima fase
Medio Oriente: Accordo tra Hamas e Israele sul piano di pace per Gaza - Herzog: "Merita il Nobel per la pace" (ANSA)
Israele e Hamas firmano il piano di pace, l'annuncio di Trump - Stamattina prevista la sigla all'accordo per il rilascio di tutti gli ostaggi e la fine della guerra a Gaza (ANSA)