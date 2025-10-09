Piano di emergenza alla Chemia Esercitazione in caso di incendio

Oggi si terrà presso la sala operativa della Prefettura di Ferrara un’esercitazione di protezione civile, a seguito dell’approvazione in data 5 maggio del piano di emergenza esterna per lo stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante denominato Chemia s.p.a, in via Statale 337 a Dosso, frazione del comune di Terre del Reno. Un gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e da Arpae, ha predisposto un documento di impianto per l’esercitazione sopra indicata sia per posti di comando che prove di soccorso reali, ma senza coinvolgimento della popolazione e senza alcun rischio per lavoratori e residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

