Piano casa Milano Emanuel Conte | Daremo in locazione case da 60 metri quadri a 500 euro al mese

La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le nuove linee di indirizzo del Piano Straordinario per l’abitare accessibile a Milano. “Daremo risposte a chi nella nostra città guadagna fra i 1500 e i 2500 euro al mese. Abbiamo una regola aurea, quella per cui il costo del vivere in città non deve superare un terzo del proprio stipendio mensile. “ Daremo in locazione case da 60 metri quadri a 400 euro più spese, all’incirca 500 euro al mese”, ha detto Emmanuel Conte, assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

