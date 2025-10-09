Piano casa Milano Emanuel Conte | Daremo in locazione case da 60 metri quadri a 500 euro al mese
La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le nuove linee di indirizzo del Piano Straordinario per l’abitare accessibile a Milano. “Daremo risposte a chi nella nostra città guadagna fra i 1500 e i 2500 euro al mese. Abbiamo una regola aurea, quella per cui il costo del vivere in città non deve superare un terzo del proprio stipendio mensile. “ Daremo in locazione case da 60 metri quadri a 400 euro più spese, all’incirca 500 euro al mese”, ha detto Emmanuel Conte, assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: piano - casa
“Trovare casa è più difficile che trovare lavoro”. Il Piano per i giovani: sgravi per mutui e affitti
Piano-casa: tutti numeri della misura varata dal governo
Allarme ladri in via Piccolomini: “Il furto mentre io e mia moglie eravamo in casa al piano di sotto”
Per fronteggiare il disagio abitativo, il governo ha intenzione di lanciare un Piano Casa per favorire l’acquisto di abitazioni a prezzi calmierati per famiglie che non riescono a sostenere i prezzi del mercato libero. L’OCPI ha stimato i costi necessari: - X Vai su X
Piano Casa, Europa Verde Basilicata: "Stop alla corsa al cemento, sì alla vera riqualificazione urbana" Europa Verde Basilicata Nei giorni scorsi, la Terza Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale della Basilicata ha ascoltato diverse asso - facebook.com Vai su Facebook
Piano casa Milano, Emanuel Conte: "Daremo in locazione case da 60 metri quadri a 500 euro al mese" - (LaPresse) La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le nuove linee di indirizzo del Piano Straordinario per l’abitare accessibile a Milano. Scrive stream24.ilsole24ore.com
Piano straordinario casa. Al via la nuova strategia per l’abitare in affitto accessibile - La Giunta di Palazzo Marino ha approvato oggi le nuove linee di indirizzo del Piano Straordinario per l’abitare accessibile. Riporta cronacamilano.it