Pianese ridotta la squalifica a Luca Ercolani | torna contro il Bra

PIANCASTAGNAIO – È stato parzialmente accolto il ricorso presentato dalla società dell’Us Pianese alla Corte sportiva d’appello relativo alla squalifica del calciatore Luca Ercolani. La squalifica è stata ridotta di una giornata e il difensore bianconero potrà così tornare a disposizione già dalla gara contro il Bra in programma sabato (18 ottobre) alle 17,30. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it