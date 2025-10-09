Piacenza e l’ombra di Cesare al Circolo dell’Unione un viaggio nella storia con Manrico Bissi

Mercoledì 15 ottobre alle ore 18 il Circolo dellUnione di Piacenza ospiterà l’architetto Manrico Bissi dell’Associazione Archistorica che accompagnerà il pubblico in un viaggio affascinante alla scoperta di "Piacenza e l’ombra di Cesare".L'architetto Manrico Bissi esplorerà gli antichi legami. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

