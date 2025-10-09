Pia torna con E’ Inutile Parlare | un viaggio senza tempo tra amore passione e autenticità
Nel suo nuovo singolo “E’ Inutile Parlare”, la cantautrice Pia Tuccitto conferma la sua capacità di fondere emozione e poesia, firmando un brano che parla d’amore vero, quello che si riconosce nel silenzio e nella pelle, nella presenza e nell’attesa. Ospite di Sofìa Riccaboni a Unplugged Playlist, Pia racconta l’essenza del suo nuovo lavoro: “Non è che non ho niente da dire, ma quando uno pronuncia questa frase racchiude tutte le emozioni dell’amore, dell’attesa, del sentirsi vivi nell’incontro con l’altro”. Scritta nella sua casa e ispirata da un momento di intimità e introspezione, “Inutile Parlare” nasce da un’immagine precisa e da un sentimento autentico. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
