petra 3 i segreti del giallo mediterraneo con paola cortellesi su sky

Con la terza stagione di Petra, Sky e Cattleya confermano una delle scommesse più riuscite della serialità italiana recente. Due nuovi episodi da novanta minuti riportano sul piccolo schermo una delle investigatrici più originali del panorama televisivo, pronta a riconquistare gli spettatori con la sua ironia tagliente e la sua umanità irregolare. Tratta dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett, Petra non si limita a tradurre in immagini un successo letterario: lo reinventa. Il passaggio da Barcellona a Genova non è un semplice cambio di scenario, ma un atto creativo che trova nella città ligure, sempre magnetica, enigmatica e viva, un riflesso perfetto del carattere della protagonista.

