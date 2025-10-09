Non serve parlare, per farsi capire. Alla casa di riposo ‘Casa Mia’ lo sanno bene: ogni settimana, quando le zampe di Kao, un golden retriever di sei anni, e di Onda, un pastore australiano di cinque, attraversano i corridoi della struttura di via Curiel, anche gli anziani più silenziosi tornano a comunicare. È il linguaggio semplice della Pet therapy, che qui ha trovato terreno fertile tra carezze e ricordi che si riaccendono. La struttura residenziale divisa in tre blocchi - casa protetta, centro diurno e comunità di accoglienza privata – ha da due anni ampliato la propria attività con un centro dedicato ai disturbi cognitivi e alle demenze, accogliendo persone affette da Alzheimer. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pet therapy a ‘Casa Mia’: "Successo con gli ospiti"