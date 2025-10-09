Come ogni anno, con l’inizio delle asciutte del Naviglio, molte rogge delle campagne del Sud Milano restano senz’acqua e, puntualmente, si verifica un incredibile morÌa di pesci. È un fenomeno che si ripete con triste regolarità e che sembra non trovare soluzione, nonostante le segnalazioni e gli appelli lanciati dalle associazioni ambientaliste e dai cittadini. L’allarme, questa volta, arriva dalla Roggia Bartolomea che scorre tra Milano, Assago e il Sud Milano, attraversando campi coltivati e aree naturalistiche frequentate da aironi, germani e altri animali acquatici. Alcune sentinelle dell’associazione Parco Sud hanno notato che, a causa della carenza d’acqua, si erano formate le solite pozze stagnanti, soprattutto in prossimità di un ponticello, dove centinaia di pesci annaspavano disperatamente in cerca d’ossigeno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pesci morti nella roggia: "Evitiamo le stragi"