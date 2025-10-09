Pescara donna uccisa in strada dal marito Era un 70enne pluripregiudicato
Una donna sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dal marito a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara. L’uomo, un 70enne pluripregiudicato del posto, avrebbe ucciso la moglie in strada nel tardo pomeriggio. Quindi sarebbe entrato in un bar dove avrebbe esploso altri colpi di pistola, senza ferire tuttavia nessuno. Quindi è stato arrestato grazie all’intervento dei carabinieri della Compagnia di Popoli e quelli del Reparto operativo del Comando provinciale di Pescara. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: pescara - donna
Pescara, donna uccisa dall’ex marito a colpi di pistola. Lui arrestato dopo essersi barricato in un bar
Una donna di 51 anni è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Pescara, a seguito di un politrauma riportato in u investimento che è avvenuto ieri sera intorno alle 19 in Corso Umberto a Montesilvano. Sotto choc la donna alla guida del mezzo incidentato - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio a Pescara, donna uccisa a colpi di pistola: arrestato l'ex marito, dopo la fuga si era barricato in un bar - Femminicidio e orrore a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara ... Si legge su leggo.it
Femminicidio a Pescara, donna uccisa a colpi di pistola: arrestato l'ex marito - Femminicidio a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara: secondo le prime informazioni, la vittima è una donna e sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dal marito. Segnala msn.com