Pescara donna uccisa dall’ex marito a colpi di pistola Lui arrestato dopo essersi barricato in un bar

Repubblica.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il femminicidio è avvenuto a Lettomanoppello, in strada. La vittima, Clelia Mancino, 60 anni, faceva la sarta. I due erano separati da anni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

pescara donna uccisa dall8217ex marito a colpi di pistola lui arrestato dopo essersi barricato in un bar

© Repubblica.it - Pescara, donna uccisa dall’ex marito a colpi di pistola. Lui arrestato dopo essersi barricato in un bar

In questa notizia si parla di: pescara - donna

pescara donna uccisa dall8217exUccide la moglie in strada a colpi di pistola, choc vicino Pescara: arrestato un 70enne pluripregiudicato - Femminicidio a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara: secondo le prime informazioni, la vittima è una donna e sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dal marito. msn.com scrive

Un'auto si ferma per farla attraversare, un'altra la falcia: donna in bici investita e uccisa - L'impatto è stato violentissimo e non ha avuto scampo. Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Pescara Donna Uccisa Dall8217ex