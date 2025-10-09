Perugia Meluso finisce nel mirino degli ultras

Perugiatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Perugia sta svolgendo un allenamento a porte chiuse, ma il tifosi della Curva Nord, all'esterno del centro sportivo, sono tornati a far sentire la propria voce.Sui cancelli della curva nord è apparso uno striscione di protesta a firma dei gruppi della Nord all'indirizzo del direttore dell'area. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perugia - meluso

Calcio serie C, Perugia: Meluso squalificato per un mese

Perugia, falsa partenza: mai così in basso. Summit dopo il ko tra Meluso e Cangelosi

Calcio serie C, Perugia: domani parla Meluso. Che non ha mai pensato di dimettersi

Perugia, Meluso finisce nel mirino degli ultras - Appeso uno striscione all'esterno della Curva Nord da parte dei tifosi, insoddisfatti dell'operato del dirigente. Secondo perugiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Meluso Finisce Mirino