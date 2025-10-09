Perugia Meluso finisce nel mirino degli ultras
Il Perugia sta svolgendo un allenamento a porte chiuse, ma il tifosi della Curva Nord, all'esterno del centro sportivo, sono tornati a far sentire la propria voce.Sui cancelli della curva nord è apparso uno striscione di protesta a firma dei gruppi della Nord all'indirizzo del direttore dell'area. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
