Perquisito l' ufficio del pm Mazza nell' ambito dell' inchiesta sistema Pavia

AGI - Perquisizioni in Procura a Milano. La Guardia di Finanza di Brescia e la pm Claudia Moregola, titolare del fascicolo col procuratore di Brescia Francesco Prete, si sono recati al quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano nell'ufficio del pubblico ministero Pietro Paolo Mazza. I finanzieri hanno portato via materiale ritenuto utile nell'ambito della vasta indagine 'Clean' che sta scuotendo Pavia ipotizzando un sistema di illegalità che coinvolgerebbe magistrati, avvocati, esponenti della polizia giudiziaria e imprenditori. In questo contesto è indagato anche l'ex procuratore capo Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari sul caso Garlasco.

