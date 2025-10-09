Pericoli online 2022 come finisce | storia vera e spiegazione finale

Pericoli online è un film del 2022, che va in onda su TV8 il 9 ottobre 2025 alle ore 13.40. La trama è ispirata a eventi reali. Non si tratta di una storia vera in particolare, ma di tante che ormai oggi vedono protagoniste varie giovani vittime. Ad esempio, ricorda la storia di Ryan J. Vallée, un uomo del New Hampshire che nel 2017 è stato condannato a 96 mesi di carcere dopo aver hackerato gli account online di tante adolescenti e dopo averle minacciate. La trama del film, infatti, vede la vita di tre giovani donne diventare un incubo quando una persona misteriosa entra nei loro cellulari e computer. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Pericoli online (2022) come finisce: storia vera e spiegazione finale

Pericoli online ed educazione verso i giovani, il Comune sposa 'Avanti tutta'

