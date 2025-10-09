Perdita di controllo e sterzata improvvisa così è avvenuto il sinistro in cui è morto il motociclista Andrea Poponesi

Andrea Poponesi, 62 anni, è morto nello scontro, alla guida della sua motocicletta, con un furgone. Il sinistro stradale è avvenuto a Balanzano, tra via del Commercio e via dell'Agricoltura, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Perugia.Da una prima ricostruzione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it