Perdita di controllo e sterzata improvvisa così è avvenuto il sinistro in cui è morto il motociclista Andrea Poponesi
Andrea Poponesi, 62 anni, è morto nello scontro, alla guida della sua motocicletta, con un furgone. Il sinistro stradale è avvenuto a Balanzano, tra via del Commercio e via dell'Agricoltura, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Perugia.Da una prima ricostruzione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: perdita - controllo
L’acqua tra polemiche e responsabilità, RSU: "Il vero rischio è la perdita del controllo pubblico"
Si schianta col parapendio e muore, la vittima aveva 36 anni: le evoluzioni in volo, la perdita di controllo e la caduta
Dopo la perdita di controllo si schianta fuori strada ribaltandosi: paura per l'automobilista
Perdita di controllo e sterzata improvvisa, così è avvenuto il sinistro in cui è morto il motociclista Andrea Poponesi https://ift.tt/AuvpIRe https://ift.tt/dUmzwf6 - X Vai su X
Ipotesi malore o distrazione per la perdita di controllo, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro - facebook.com Vai su Facebook
Voragine a Chianciano : "Perdita d’acqua improvvisa. Immobili, nessun problema" - Finché non si apre una voragine imponente che richiede l’intervento dei vigili del fuoco, ... Come scrive lanazione.it