Perdita di controllo e sterzata improvvisa così è avvenuto il sinistro in cui è morto il motociclista Andrea Poponesi

Perugiatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Poponesi, 62 anni, è morto nello scontro, alla guida della sua motocicletta, con un furgone. Il sinistro stradale è avvenuto a Balanzano, tra via del Commercio e via dell'Agricoltura, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Perugia.Da una prima ricostruzione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perdita - controllo

L’acqua tra polemiche e responsabilità, RSU: "Il vero rischio è la perdita del controllo pubblico"

Si schianta col parapendio e muore, la vittima aveva 36 anni: le evoluzioni in volo, la perdita di controllo e la caduta

Dopo la perdita di controllo si schianta fuori strada ribaltandosi: paura per l'automobilista

Voragine a Chianciano : "Perdita d’acqua improvvisa. Immobili, nessun problema" - Finché non si apre una voragine imponente che richiede l’intervento dei vigili del fuoco, ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Perdita Controllo Sterzata Improvvisa