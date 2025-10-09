Perde il controllo dello scooterone e finisce sotto a un camion | l' incidente a Montesilvano

Un uomo di 66 anni è finito in ospedale per i traumi riportati in seguito a un incidente stradale tra uno scooterone e un camion avvenuto nella mattinata di giovedì 9 ottobre a Montesilvano. L’uomo, secondo le prime informazioni, poco dopo le 9 stava percorrendo via Aldo Moro in direzione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

