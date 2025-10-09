Perché Trump non può vincere il Nobel per la pace per il cessate il fuoco a Gaza
Come ogni anno l'attenzione dei media si sposta su Stoccolma e Oslo in occasione degli annunci dei premi Nobel. Questa volta però c'è un fattore che sta influenzando la comunicazione mondiale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non si vuole soltanto accontentare di essere nominato al. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: perch - trump
Dazi del 107% sulla pasta italiana, accusata "dumping": perché Donald Trump vuole punire i grandi pastifici con una vera e propria sanzione. - facebook.com Vai su Facebook
Preghiamo perché il piano Trump abbia successo, perché la Pace riavvicini Israele e Palestina - X Vai su X
Ora Trump dice che l’Ucraina può vincere la guerra con la Russia e riconquistare tutti i territori persi - Il capo della Casa Bianca ora sostiene che Kiev “è in posizione di combattere e VINCERE per riconquistare tutta l’Ucraina nella sua ... Riporta fanpage.it
Ora Trump dice che l’Ucraina potrebbe vincere la guerra - Martedì il presidente statunitense Donald Trump ha cambiato per l’ennesima volta idea sulla guerra in Ucraina, sostenendo che il paese potrebbe vincere contro la Russia: «Penso che l’Ucraina, con il ... Si legge su ilpost.it