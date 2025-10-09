Perché Solo Leveling non avrà subito la stagione 3? L’anime arriva al cinema

I fan di Solo Leveling possono finalmente avere una risposta al mistero che li tormenta da mesi: dove diavolo è finita la terza stagione dell’anime? In una recente intervista con il servizio russo LitRes, l’autore del light novel Chugong ha confermato che un film basato sulla serie è attualmente nelle prime fasi di sviluppo. Una notizia che non solo elettrizza i fan di Sung Jinwoo, ma che getta anche una luce completamente nuova sul silenzio assordante riguardo alla produzione della terza stagione di Solo Leveling. Dopo il rilascio della seconda stagione, l’ansia nella community è cresciuta esponenzialmente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

