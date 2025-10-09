Perché Sarah Jessica Parker ha indossato un paio di enormi ali nere

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'era un omaggio nascosto nelle ali nere sfoggiate da Sarah Jessica Parker a un prestigioso evento newyorkese. Il dark look ha catturato gli sguardi di tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - sarah

perch233 sarah jessica parkerSex and the City non è finita con And Just Like That ? Parla Sarah Jessica Parker - Intervistata da CBS Morning, l'attrice ha ammesso che Carrie Bradshaw potrebbe essersi solo presa una pausa. Lo riporta vanityfair.it

Sarah Jessica Parker al Torino Film Festival 2024 in gonna di velluto anticipa il look natalizio chic - Sarah Jessica Parker al Torino Film Festival 2024 con Matthew Broderick: la “Carrie” di Sex and the City era al fianco del marito che ha ritirato un premio alla carriera A rendere particolarmente ... Come scrive vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Sarah Jessica Parker