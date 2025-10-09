Perché me ne sono andata Francesca Albanese rompe il silenzio dopo la fuga dallo studio di In Onda

Ha scelto di farlo pubblicamente, dopo giorni di polemiche e interpretazioni contrastanti. Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, è tornata a spiegare i motivi del suo gesto durante la trasmissione di La7 “In Onda”, quando aveva lasciato improvvisamente lo studio. Con un post su X, accompagnato da un video chiarificatore, la giurista ha voluto mettere fine alle speculazioni nate dopo l’episodio. “Il mio commento al Tg1 per chiarire, ancora una volta, le ragioni della mia decisione di lasciare la puntata di In Onda”, scrive, aggiungendo poi: “Spero vivamente che ora ci si possa dedicare a fare in modo che l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza sia veicolo di pace vera e dignitosa per tutti”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it