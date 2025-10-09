Perché ha battuto Gerry L’indiscrezione dopo la vittoria di Affari Tuoi su La ruota della fortuna

Fermi tutti, qualcosa è cambiato. Fari puntati sulla sfida tra Affari Tuoi con Stefano de Martino e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, due programmi seguitissimi. La forte rivalità nei giorni scorsi ha fatto parlare e i diretti interessati hanno detto la loro alimentando il dibattito. Stavolta l’ha spuntata, per la prima volta da un mese e mezzo a questa parte, Rai1 che ha fatto registrare 5.092.000 spettatori con uno share del 24,5 %, mentre Canale5 con il quiz di Gerry Scotti ha ottenuto 5.035.000 spettatori pari al 24,2 %. Dal 2 settembre, ossia da quando Affari Tuoi era tornato dopo la pausa estiva, la trasmissione di Rai 1 aveva sempre chiuso alle spalle de La Ruota della Fortuna, intuizione di Pier Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it