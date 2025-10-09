Perché è il momento giusto per investire in Bitcoin

Negli ultimi anni il Bitcoin ha attraversato cicli di euforia, scetticismo e consolidamento. È stato definito una bolla, una rivoluzione, un asset rifugio e un rischio sistemico. Ma qualcosa è cambiato e, oggi, anche Wall Street ha deciso di suggerirlo come componente legittima dei portafogli d’investimento. Il segnale più chiaro arriva da Morgan Stanley, una delle più antiche e autorevoli istituzioni finanziarie al mondo, che ha ufficialmente raccomandato ai propri clienti di allocare tra il 2% e il 4% del proprio portafoglio in criptovalute, con un’attenzione particolare proprio al Bitcoin, definito “un asset scarso, simile all’oro digitale”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

