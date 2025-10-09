Perché credo che l’accordo raggiunto da Trump per Gaza sia un duro colpo per l’opposizione al governo Meloni

Se c’è una cosa che i cittadini di ogni nazione hanno capito fin troppo bene è che la politica è “sangue e merda”, come ebbe ad affermare un noto esponente socialista della Prima Repubblica. Quelli più avvezzi alle letture umanistiche potevano averlo intuito dalla lettura del cinico Machiavelli, del duro Hobbes o, nei casi più estremi, di pensatori che smontavano le costruzioni della morale umanitaria come Nietzsche e Schmitt. Ma tutti, davvero tutti, letterati e non, specie in seguito all’evaporare delle grandi ideologie con chiese annesse, abbiamo imparato a diffidare di coloro che in politica si armano di una visione moralistica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

