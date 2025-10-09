Per Pilato e Tarantino si chiude la vicenda Singapore Stop di 90 giorni per le nuotatrici

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino lo scorso agosto si sarebbero rese protagoniste di un furto nell’aeroporto di Singapore. La Federazione Italiana Nuoto ha accolto la proposta sanzionatoria della Procura Federale sulla richiesta di patteggiamento. Sospensione di 90 giorni per le due nuotatrici azzurre. Le atlete non potranno prendere parte agli Europei in vasca corta in Polonia dal 2 al 7 dicembre. Così scrive a riguardo “Skytg24”. Pilato e Tarantino ferme per 90 giorni. Federnuoto ha comunicato che Benedetta Pilato e Chiara Tarantino subiranno uno stop di 90 giorni. Le due nuotatrici azzurre lo scorso agosto, di rientro dai Mondiali di nuoto a Singapore, erano state fermate in aeroporto con l’accusa di furto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Per Pilato e Tarantino si chiude la vicenda Singapore. Stop di 90 giorni per le nuotatrici

