Per Pilato e Tarantino si chiude la vicenda Singapore Stop di 90 giorni per le nuotatrici

Gbt-magazine.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino lo scorso agosto si sarebbero rese protagoniste di un furto nell’aeroporto di Singapore. La Federazione Italiana Nuoto ha accolto la proposta sanzionatoria della Procura Federale sulla richiesta di patteggiamento. Sospensione di 90 giorni per le due nuotatrici azzurre. Le atlete non potranno prendere parte agli Europei in vasca corta in Polonia dal 2 al 7 dicembre. Così scrive a riguardo “Skytg24”. Pilato e Tarantino ferme per 90 giorni. Federnuoto ha comunicato che Benedetta Pilato e Chiara Tarantino subiranno uno stop di 90 giorni. Le due nuotatrici azzurre lo scorso agosto, di rientro dai Mondiali di nuoto a  Singapore, erano state fermate in aeroporto con  l’accusa di furto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

per pilato e tarantino si chiude la vicenda singapore stop di 90 giorni per le nuotatrici

© Gbt-magazine.com - Per Pilato e Tarantino si chiude la vicenda Singapore. Stop di 90 giorni per le nuotatrici

In questa notizia si parla di: pilato - tarantino

Pilato e Tarantino fermate per furto all'aeroporto di Singapore. Libere dopo l'intervento di Tajani

Pilato e Tarantino fermate per furto all'aeroporto di Singapore. Le due nuotatrici azzurre libere dopo l'intervento della Farnesina

Singapore, le nuotatrici Pilato e Tarantino fermate in aeroporto per un presunto furto. Interviene la Farnesina

pilato tarantino chiude vicendaItalijas Peldešanas federacijas pazinojums: Benedetta Pilato un Kjara Tarantino diskvalificetas pec zadzibas Singapura. - Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese: salta la partecipazione agli Europei in vasca corta in Polonia, si chiude il caso del furto a Singapore. Riporta notizie.it

pilato tarantino chiude vicendaFurto a Singapore, 90 giorni di stop a Pilato e Tarantino - I 90 giorni, proposti dalla procura federale e accettati dalla procura generale del Coni, comportano la sospensione "dalle attività sociali e federali" a partire da oggi: Pilato e Tarantino salteranno ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pilato Tarantino Chiude Vicenda