Per la sanità pubblica 13 miliardi in meno in 3 anni Un italiano su 10 non si cura Esplode la spesa privata | +137%
Le politiche sanitarie messe in atto negli ultimi anni stanno portando a un progressivo smantellamento del Servizio sanitario pubblico, finendo per favorire gli interessi del settore privato. Di riforme strutturali non se ne parla e le risorse per la salute pubblica, checché se ne dica, sono sempre meno. Se è vero che il Fondo sanitario nazionale è aumentato in termini assoluti (+11,1 miliardi di euro nel triennio 2023-2025), la sua percentuale sul Pil è diminuita fino al 6,1% del 2024. Un definanziamento che, complice l’erosione dovuta all’inflazione, equivale a una perdita di 13,1 miliardi di euro in tre anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sanit - pubblica
di Alessandra Todde PASSI AVANTI CONCRETI PER LA SANITA’ PUBBLICA IN SARDEGNA: L’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE CHE METTE AL CENTRO LA MEDICINA TERRITORIALE E I CITTADINI https://www.tottusinpari.it/2025/10/07/passi-avan - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, mancano 13 miliardi. Un italiano su 10 non si cura e pochi infermieri nelle corsie - Secondo l'ultimo Rapporto Gimbe ecco a quanto ammontano le risorse che sono state tolte alla Sanità. Segnala ilmattino.it
Gimbe, 13 miliardi in meno alla sanità negli ultimi 3 anni - La 'lenta agonia' del Servizio Sanitario Nazionale rischia di aprire sempre più la strada al privato. Da ansa.it