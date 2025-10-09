Per la sanità pubblica 13 miliardi in meno in 3 anni Un italiano su 10 non si cura Esplode la spesa privata | +137%

Le politiche sanitarie messe in atto negli ultimi anni stanno portando a un progressivo smantellamento del Servizio sanitario pubblico, finendo per favorire gli interessi del settore privato. Di riforme strutturali non se ne parla e le risorse per la salute pubblica, checché se ne dica, sono sempre meno. Se è vero che il Fondo sanitario nazionale è aumentato in termini assoluti (+11,1 miliardi di euro nel triennio 2023-2025), la sua percentuale sul Pil è diminuita fino al 6,1% del 2024. Un definanziamento che, complice l’erosione dovuta all’inflazione, equivale a una perdita di 13,1 miliardi di euro in tre anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

