Per la rassegna Ogni Altro Suono confidenze con il cantautore Cristiano Godano
CASTRIGNANO DE’GRECI - Un incontro intimo con uno degli autori più originali e carismatici della scena musicale italiana. Cristiano Godano, voce e anima dei Marlene Kuntz dal 1989, sarà ospite della rassegna “Ogni Altro Suono”, presso il Centro contemporaneo Kora di Castrignano de’Greci, con un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: rassegna - ogni
Editoria, rinasce la rivista "Rassegna Siciliana di Storia e Cultura": sarà pubblicata ogni sei mesi
@davideborri ogni mattina per il Wired Next Fest ci propone una rassegna stampa rap #WNF25 #rap - facebook.com Vai su Facebook
#Pagine, la rassegna stampa del #18settembre. Ogni mattina #SkyTg24 sfoglia per voi i quotidiani in cerca di notizie, interviste, idee e polemiche che dovete conoscere per iniziare la giornata. Ascoltate qui il #podcast ? https://tinyurl.com/3hwefws4 - X Vai su X
Dal suono alla forma. Intervista al sound artist Matteo Nasini - Nell’ambito di Visioni Diacroniche, la rassegna di incontri sull’arte contemporanea della Fondazione Riccardo Castelli, Matteo Nasini racconta la sua ricerca che traduce il suono in forma. Come scrive artribune.com